Трамп планирует встретиться с Путиным и провел с ним телефонную беседу

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп принял решение выслать из страны 60 российских дипломатов, а также закрыть российское консульство в Сиэтле, он надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджи Шаха.

По его словам, Трамп и в дальнейшем будет поддерживать дипломатические отношения с Россией и намерен встретиться с Путиным, хотя о возможной встрече пока не объявлено. Он также добавил, что Америка надеется иметь "конструктивные и плодотворные отношения" с Россией, а не соревновательные.

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"Президент открыт для сотрудничества с Россией, но Россия должна решить... Теперь слово за Россией", – сказал Шах.

Стоит добавить, что по словам спикера, Трамп провел телефонный разговор с Путиным, во время которой "нарушил ряд вопросов, включая ядерное оружие".

"I wouldn't close any doors" - White House Press Sec responds to question about about Trump putting direct sanctions on Putin himself pic.twitter.com/cFWSf0mSgI — Sky News (@SkyNews) 26 березня 2018 р.

Напомним, Соединенные Штаты приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Об изгнании российских дипломатов заявили в 22 странах. В общем будут выдворены 114 человек.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля уволили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын. 4 марта 2018 в британском городе Солсбери его отравили. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом.