05:04
27 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-2°C
6°C -7°C
  • среда
    1°C -3°C
  • четверг
    2°C -4°C
  • пятница
    2°C -7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сюзерен Рамзан Кадыров. Царь хороший, а бояре злые
Вєсті Кремля
23:36, 26 марта
Вести.UA. Грешная Тимошенко. Клоун Добкин
Вєсті.UA
22:55, 26 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Трамп планирует встретиться с Путиным и провел с ним телефонную беседу

45 Читати новину українською
Трамп хочет встретиться с Путиным
Трамп хочет встретиться с Путиным / Fox News

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп принял решение выслать из страны 60 российских дипломатов, а также закрыть российское консульство в Сиэтле, он надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджи Шаха.

По его словам, Трамп и в дальнейшем будет поддерживать дипломатические отношения с Россией и намерен встретиться с Путиным, хотя о возможной встрече пока не объявлено. Он также добавил, что Америка надеется иметь "конструктивные и плодотворные отношения" с Россией, а не соревновательные.

Читайте также: У Трампа объяснили, чего ожидают от выдворения российских дипломатов из США

"Президент открыт для сотрудничества с Россией, но Россия должна решить... Теперь слово за Россией", – сказал Шах.

Стоит добавить, что по словам спикера, Трамп провел телефонный разговор с Путиным, во время которой "нарушил ряд вопросов, включая ядерное оружие".

Напомним, Соединенные Штаты приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Об изгнании российских дипломатов заявили в 22 странах. В общем будут выдворены 114 человек.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля уволили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын. 4 марта 2018 в британском городе Солсбери его отравили. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом.

Теги: Новости политики Высылка российских дипломатов Дональд Трамп Отравление Сергея Скрипаля Новости США Владимир Путин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук