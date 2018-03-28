Мы очень разочарованы, – Волкер о сотрудничестве США и России

Белый дом готовится к встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, несмотря на то что дата встречи еще не определена.

Об этом в интервью "Голосу Америки" расказал специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

"Мы уже работаем над этим. Мы уже находимся в постоянном контакте с Белым домом в отношении Украины. У нас есть очень четкая позиция. Мы работаем очень тесно с нашими союзниками и друзьями в Европе, а также с украинским правительством", – отметил Волкер.

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По его словам, на самом деле США очень разочарованы тем, что действия России продолжают быть столь агрессивными во всем мире.

Или это атаки в Великобритании с применением яда, или в Сирии, или продолжение нарушений перемирия в Украине,

– резюмировал Волкер.

Также спецпредставитель добавил, что доволен тем, как Запад поддерживает Украину.

"Я доволен тем, как развивается позиция Запада. Но я не доволен тем, что мы не видим соответствующих шагов от России", – добавил он.