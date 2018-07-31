Администрация Трампа разделяет позицию России в ВТО, – Politico

Администрация президента Дональда Трампа разделяет позицию России в споре с Украиной по торговым ограничениям, которые рассматривает Всемирная торговая организация.

Об этом со ссылкой на издание Politico, пишет "Голос Америки".

Говорится о деле об ограничении, введенного в начале 2016 года Россией на транзит из Украины в Среднюю Азию и на Кавказ. В эти регионы украинские экспортеры могут добраться только через Россию.

В Москве свое решение аргументируют статьей ВТО о национальной безопасности.

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Politico отмечает, что администрация США не предоставляла прямых комментариев по спору между Украиной и Россией в ВТО. Однако журналисты добавляют, что США используют аналогичный российского аргумент, оправдывая введения пошлин на сталь и алюминий.

По словам бывшей судьи ВТО Дженнифер Гиллман, у Трампа статью о нацбезопасности трактуют слишком широко. Ее можно применять, когда говорится о ядерных материалах, торговле военным вооружением или оснащением и во время войны или других "чрезвычайных ситуаций в международных отношениях".

Как обяснил эксперт Атлантического совета Андерс Аслунд, страна, которая поднимает вопрос национальной безопасности в ВТО, как правило, выигрывает.

Россия поднимает вопрос национальной безопасности во всех вопросах, которые касаются Украины, что является вполне ожидаемым. Но сейчас ухудшает ситуацию, то, что и США заявили об интересах национальной безопасности, когда ввели пошлины на сталь и алюминий против своих союзников,

– добавил эксперт.