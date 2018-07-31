Адміністрація Трампа поділяє позицію Росії в СОТ, – Politico

Адміністрація президента Дональда Трампа поділяє позицію Росії в суперечці з Україною щодо торгових обмежень, які розглядає Світова організація торгівлі.

Про це з посиланням на видання Politico, пише "Голос Америки".

Мовиться про справу щодо обмеження, запровадженого на початку 2016-го року Росією на транзит з України в Середню Азію і на Кавказ. У ці регіони українські експортери можуть дістатися лише через Росію.

У Москві своє рішення аргументують статтею СОТ про національну безпеку.

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Politico відзначає, що адміністрація США не надавала прямих коментарів щодо суперечок між Україною та Росією в СОТ. Проте журналісти додають, що США використовують аналогічний до російського аргумент, виправдовуючи запроваджені мита на сталь та алюміній.

За словами колишньої судді СОТ Дженніфер Гіллман, у Трампа статтю про нацбезпеку трактують надто широко. Адже її можна застосовувати, коли мовиться про ядерні матеріали, торгівлю військовим озброєнням чи оснащенням та під час війни чи інших "надзвичайних ситуацій у міжнародних відносинах".

Як пояснив експерт Атлантичної ради Андерс Аслунд, країна, яка піднімає питання національної безпеки у СОТ, як правило, виграє,

Росія піднімає питання національної безпеки у всіх питаннях, які стосується України, що є цілком очікуваним. Але що зараз погіршує ситуацію, це те, що і США заявили про інтереси національної безпеки, коли запровадили мита на сталь та алюміній проти своїх союзників,

– додав експерт.