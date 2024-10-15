Уже этого адвокат военнослужащего Александр Шадрин подал апелляцию относительно меры пресечения. Об этом он сообщил в комментарии Общественному.

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Адвокат Гнездилова подал апелляцию

Защитник военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Гнездилова, который публично самовольно оставил свою часть, Александр Шадрин подал апелляцию в суд относительно меры пресечения.

Еще 11 октября Печерский районный суд Киева отправил военнослужащего Гнездилова под стражу на два месяца без права внесения залога. Незадолго до этого ему вручили подозрение в дезертирстве.

Что этому предшествовало: главное

Так, 21 сентября Сергей Гнездилов на своей странице в фейсбуке опубликовал сообщение о том, что самовольно покидает часть (СЗЧ). Главной идеей публикации было то, что никто не рожден для войны, а потому должны быть четкие сроки службы.

Через почти 3 недели после того, как Гнездилов публично ушел в СЗЧ, его задержали. Так, 9 октября Государственное бюро расследований сообщило, что военнослужащего 56-й ОМПБр, который публично заявил об оставлении воинской части, задержали. Также правоохранители раскрыли некоторые детали СЗЧ.