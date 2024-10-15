Вже цього адвокат військовослужбовця Олександр Шадрін подав апеляцію щодо запобіжного заходу. Про це він повідомив у коментарі Суспільному.

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Адвокат Гнезділова подав апеляцію

Захисник військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який публічно самовільно залишив свою частину, Олександр Шадрін подав апеляцію до суду стосовно запобіжного заходу.

Ще 11 жовтня Печерський районний суд Києва відправив військовослужбовця Гнезділова під варту на два місяці без права внесення застави. Незадвого до цього йому вручили підозру у дезертирстві.

Що цьому передувало: головне

Так, 21 вересня Сергій Гнезділов на своїй сторінці у фейсбуці опублікував допис про те, що самовільно залишає частину (СЗЧ). Головною ідеєю публікації було те, що ніхто не народжений для війни, а тому мають бути чіткі терміни служби.

За майже 3 тижні після того, як Гнезділов публічно пішов у СЗЧ, його затримали. Так, 9 жовтня Державне бюро розслідувань повідомило, що військовослужбовця 56-ї ОМПБр, який публічно заявив про залишення військової частини, затримали. Також правоохоронці розкрили деякі деталі СЗЧ.