Дату последней встречи Сердюк вспомнить не смог. Только заметил, что это было в конце 2019 – начале 2020 года.

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Виделись мы (с Януковичем – 24 канал) в конце 2019 – начале 2020 года, до карантина, до введения ограничений, в том числе массовых, по миру,

– подчеркнул адвокат.

Заметьте! Оболонский райсуд Киева в январе 2019 года заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения. Президента-беглеца признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

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