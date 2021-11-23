Дату останньої зустрічі Сердюк пригадати не зміг. Лише зауважив, що це було наприкінці 2019 – на початку 2020 року.

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Бачилися ми (з Януковичем – 24 канал) наприкінці 2019 – на початку 2020 року, до карантину, до введення обмежень, зокрема масових, по світу,

– наголосив адвокат.

Зауважте! Оболонський райсуд Києва у січні 2019 року заочно засудив Януковича до 13 років ув'язнення. Президента-втікача визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.

Україна нагадала Януковичу про термін