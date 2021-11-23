Дату останньої зустрічі Сердюк пригадати не зміг. Лише зауважив, що це було наприкінці 2019 – на початку 2020 року.
Зауважте Кінець розслідування Майдану: коли покарають головного ката
Бачилися ми (з Януковичем – 24 канал) наприкінці 2019 – на початку 2020 року, до карантину, до введення обмежень, зокрема масових, по світу,
– наголосив адвокат.
Україна нагадала Януковичу про термін
- У листопаді 2021 року прессекретар Юрій Карасір оприлюднив опус Януковича про Україну.
- Президент-втікач цинічно розписав "стратегію розвитку" України, а також – назвав сучасну зовнішню політику Києва "нахабною".
- На опус відреагували в офіційному акаунті України у твітері.
- Там попросили: "може хтось, будь ласка, сказати Януковичу, який досі переховується у Росії, що 13 років самі себе не відсидять".