До 8-ї річниці Революції Гідності Янукович відзначився опусом про Україну. У своєму "зверненні" втікач ще раз повторив найбільш заїжджені тези російської пропаганди.

Може хтось, будь ласка, сказати Януковичу, який досі переховується у Росії, що 13 років самі себе не відсидять,

– відреагувала Україна.

Зауважте! Українські правоохоронці вже направляли країні-агресорці понад 30 запитів про видачу президента-втікача Віктора Януковича та його оточення. Водночас Росія відмовляє.

Допис Ukraine:

can someone pls tell Viktor Yanukovych who still hides in @Russia that 13 years in prison will not serve themselves.