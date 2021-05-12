Адвокат Виктора Медведчука считает обыски, которые провела Служба безопасности Украины в доме политика и нескольких офисах, незаконными. Богдан Коваль также отметил, что правоохранители 11 мая ничего не изъяли.

Об этом адвокат депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" рассказал 12 мая. После того, как Виктор Медведчук вышел из офиса генерального прокурора.

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Адвокат Медведчука считает незаконными обыски СБУ

Богдан Коваль, который защищает интересы пророссийского политика Виктора Медведчука, отметил незаконность обысков СБУ. По его словам, их подписала не генеральный прокурор, а ее первый заместитель. И это противоречит требованию уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ничего не изъяли. Целью обыска было не найти что-то, а вручить подозрение,

– отметил он.

Адвокат также сообщил, что подозрение нардепу предъявлено по двум статьям:

статья 111 "Государственная измена";

статья 438 "Нарушение законов и обычаев войны".

Что этому предшествовало