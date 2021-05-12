Адвокат Медведчука назвал обыски у политика незаконными
Адвокат Виктора Медведчука считает обыски, которые провела Служба безопасности Украины в доме политика и нескольких офисах, незаконными. Богдан Коваль также отметил, что правоохранители 11 мая ничего не изъяли.
Источник:"Громадське"
Об этом адвокат депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" рассказал 12 мая. После того, как Виктор Медведчук вышел из офиса генерального прокурора.
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Адвокат Медведчука считает незаконными обыски СБУ
Богдан Коваль, который защищает интересы пророссийского политика Виктора Медведчука, отметил незаконность обысков СБУ. По его словам, их подписала не генеральный прокурор, а ее первый заместитель. И это противоречит требованию уголовно-процессуального кодекса Украины.
Ничего не изъяли. Целью обыска было не найти что-то, а вручить подозрение,
– отметил он.
Адвокат также сообщил, что подозрение нардепу предъявлено по двум статьям:
- статья 111 "Государственная измена";
- статья 438 "Нарушение законов и обычаев войны".
Что этому предшествовало
- 11 мая Служба безопасности Украины пришла с обысками в дом Виктора Медведчука и офисы ОПЗЖ и общественной организации "Украинский выбор".
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова также 11 мая подписала подозрение депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Впоследствии она уточнила, что подозрение политикам объявили по 3 эпизодам.
- Генпрокурор сообщила, что Медведчук фактически передал оккупантам украинское месторождение "Глубокая" в оккупированном Крыму и вел разговоры с руководством России. Кроме этого, по данным СБУ, он передавал Тарасу Козаку секретную информацию, которая касалась скрытого подразделения ВСУ.
- 12 мая Виктор Медведчук пришел в офис генпрокурора. Пророссийский политик заявил, что ознакомился с подозрением, но ему его не вручили.
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