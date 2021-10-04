Все дела, начатые в отношении Саакашвили, Басилая в комментарии изданию назвал неправовыми и политизированными.

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Адвокат Саакашвили о делах против его подзащитного

Когда Саакашвили был президентом, он угощал своих гостей и платил государственными деньгами. Это нормально. Речь не о больших деньгах, это ресторан и все такое. И теперь ему это предъявили как обвинение,

– отметил Басилая.

Другое дело, по словам защитника, открыли из-за того, что политик, находясь в Чехии, принес на кладбище Вацлава Гавела цветы. "Он купил их не за свои деньги, а за бюджетные. Это ему тоже стоило обвинения и уголовного дела", – рассказал адвокат. Он считает такие обвинения "комическими".

Кроме того, еще одно дело касается помилования обвиняемых, когда Саакашвили находился на посту президента страны, четвертое – незаконного пересечения границы Грузии.

Защитник надеется на помилование политика

Басилая отметил, что возможность помилования политика будет зависеть от политической ситуации в Грузии после местных выборов.

На выборах грузинская оппозиция получила очень хороший результат. Если будет оппозиционное движение расти, то я уверен, что наш президент изменит свое решение,

– заявил адвокат.

Напомним, ранее Саломе Зурабишвили категорически высказалась о возможном помиловании Саакашвили, заверив, что никогда не пойдет на такой шаг.

Басилая объяснил такие высказывания грузинского лидера желанием дать мотивацию сторонникам ее политической силы. Однако, по его мнению, в ближайшие месяцы, когда в стране состоится протест, "у нее не будет другого выбора, как принять решение о помиловании".

Мол, похожий прецедент уже был полгода назад, когда задержали одного из оппозиционных лидеров и через 2 месяца отпустили.

Задержание Саакашвили: коротко