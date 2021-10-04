Все дела, начатые в отношении Саакашвили, Басилая в комментарии изданию назвал неправовыми и политизированными.
Читайте также В зависимости от поведения, – премьер Грузии угрожает "накинуть" обвинения Саакашвили
Адвокат Саакашвили о делах против его подзащитного
Когда Саакашвили был президентом, он угощал своих гостей и платил государственными деньгами. Это нормально. Речь не о больших деньгах, это ресторан и все такое. И теперь ему это предъявили как обвинение,
– отметил Басилая.
Другое дело, по словам защитника, открыли из-за того, что политик, находясь в Чехии, принес на кладбище Вацлава Гавела цветы. "Он купил их не за свои деньги, а за бюджетные. Это ему тоже стоило обвинения и уголовного дела", – рассказал адвокат. Он считает такие обвинения "комическими".
Кроме того, еще одно дело касается помилования обвиняемых, когда Саакашвили находился на посту президента страны, четвертое – незаконного пересечения границы Грузии.
Защитник надеется на помилование политика
Басилая отметил, что возможность помилования политика будет зависеть от политической ситуации в Грузии после местных выборов.
На выборах грузинская оппозиция получила очень хороший результат. Если будет оппозиционное движение расти, то я уверен, что наш президент изменит свое решение,
– заявил адвокат.
Басилая объяснил такие высказывания грузинского лидера желанием дать мотивацию сторонникам ее политической силы. Однако, по его мнению, в ближайшие месяцы, когда в стране состоится протест, "у нее не будет другого выбора, как принять решение о помиловании".
Мол, похожий прецедент уже был полгода назад, когда задержали одного из оппозиционных лидеров и через 2 месяца отпустили.
Задержание Саакашвили: коротко
- По словам представителей Михеила Саакашвили, он отправился в Грузию для защиты голосов избирателей своей партии "Единое национальное движение" на выборах в местные органы власти.
- Почти сразу по прилету его арестовали. Политику грозит до 6 лет пребывания в тюрьме. Однако премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что могут выдвинуть и новые обвинения.
- Владимир Зеленский заявил, что Украина не останется в стороне от этой ситуации. Президент Украины отметил, что будет добиваться возвращения Саакашвили, ведь он является украинским гражданином.