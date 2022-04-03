Об этом в эфире 24 каналу рассказала адвокат Татьяна Козаченко. По ее словам, о преступлениях государства-агрессора можно и нужно свидетельствовать каждому, кто был очевидцем.

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Адвокат: Любой человек может присоединиться

Юристка рассказала, что первое, что стоит сделать – это обратиться в правоохранительные органы Украины, где человека сразу перенаправят.

Любое лицо и может, и должно приобщиться к тому, чтобы внести свой вклад в идентификацию и фиксацию преступлений, в победу всей страны над опасностью, которую мы имеем,

– отметила она.

Козаченко добавила, что сейчас очень много публичных платформ. Любые заявления и обращения консолидируются, проверяются, вносятся в реестр и самое главное систематизируются.

Есть очень много общественных организаций. Любой человек может приобщиться. Нет в этом проблем. В этом участвуют все. Многие адвокаты и юристы волонтерят для того, чтобы предоставлять правовые, юридические и другие консультации. Татьяна Козаченко Адвокат

Адвокат также сообщила, что и она сама сейчас этим занимается, а помогает в этом цифровые технологии. "Сегодня все объединены благодаря той диджитализации, которая сделана. Все это становится возможным", – пояснила она.

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