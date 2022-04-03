Про це в ефірі 24 каналу розповіла адвокатка Тетяна Козаченко. За її словами, про злочини держави-агресорки можна й потрібно свідчити кожному, хто був очевидцем.

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Адвокатка: Будь-яка людина може долучитись

Правниця розповіла, що найперше, що варто зробити – це звернутись до правоохоронних органів України, де людину одразу перенаправлять.

Будь-яка особа і може, і має долучитися до того, щоб зробити свій внесок в ідентифікацію та фіксацію злочинів, у перемогу всієї країни над небезпекою, яку маємо,

– зазначила вона.

Козаченко додала, що зараз є дуже багато публічних платформ. Будь-які заяви та звернення консолідуються, перевіряються, вносяться в реєстр та найголовніше, що систематизуються.

Є дуже багато громадських організацій. Будь-яка людина може долучитись. Немає в цьому проблем. У цьому беруть участь усі. Багато адвокатів та юристів волонтерять для того, щоб надавати правові, юридичні й інші консультації. Тетяна Козаченко Адвокатка

Адвокатка також повідомила, що і вона сама зараз цим займається, а допомагає у цьому цифрові технології. "Сьогодні всі об'єднані завдяки тій диджиталізації, яка зроблена. Усе це стає можливим", – пояснила вона.

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