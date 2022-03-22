При процессуальном руководстве об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Мужчине уже сообщили о подозрении.

К слову Навального приговорили к 9 годам строгого режима за "особо крупное мошенничество"

Его подозревают по факту государственной измены, которую тот совершил в условиях военного положения.

Сотрудничал с агрессором

Так, досудебное расследование установили, что адвокат предоставлял представителям России сведения о пребывании и количестве военной техники Вооруженных Сил Украины в городе Харьков и Харьковской области.

Все это подозреваемый передавал оккупантам через телеграмм.

Пока еще решают вопрос об избрании адвокату меры пресечения. Предварительно – содержание под стражей.

Интересно – Оккупант сдал свой танк украинцам за вознаграждение: