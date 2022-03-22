При процессуальном руководстве об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Мужчине уже сообщили о подозрении.
К слову Навального приговорили к 9 годам строгого режима за "особо крупное мошенничество"
Его подозревают по факту государственной измены, которую тот совершил в условиях военного положения.
Сотрудничал с агрессором
Так, досудебное расследование установили, что адвокат предоставлял представителям России сведения о пребывании и количестве военной техники Вооруженных Сил Украины в городе Харьков и Харьковской области.
Все это подозреваемый передавал оккупантам через телеграмм.
Пока еще решают вопрос об избрании адвокату меры пресечения. Предварительно – содержание под стражей.