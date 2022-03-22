Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Чоловіку уже повідомили про підозру.

До слова Навального засудили до 9 років суворого режиму за "особливо велике шахрайство"

Його підозрюють за фактом державної зради, яку той скоїв в умовах воєнного стану.

Співпрацював з агресором

Так, досудове розслідування встановило, що адвокат надавав представникам Росії відомості щодо перебування та кількості військової техніки Збройних Сил України у місті Харків та Харківській області.

Все це підозрюваний передавав окупантам через телеграм.

Наразі ще вирішують питання щодо обрання адвокату запобіжного заходу. Попередньо – тримання під вартою.

Цікаво – Окупант здав свій танк українцям за винагороду: