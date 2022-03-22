Суд визнав Навального винним у особливо великому шахрайстві. Засудили його у новій справі "про шахрайство та неповагу до суду".

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Навальний скоїв шахрайство, тобто розкрадання чужого майна шляхом обману та зловживання довірою,

– мовиться у вироку судді.

Згідно з вироком, суд встановив провину Навального за всіма 4 поставленими йому епізодами особливо великого шахрайства.

Також опозиціонера засудили за "неповагу до правосуддя". Однак покарання щодо цього буде відомо пізніше.

Захист опозиціонера наполягав на виправдувальних вироках та вказавв на відсутність у діях Навального складу злочину.

У чому звинувачують Навального

Згідно з фабулою справи, Навальний створив організовану групу у складі його соратників Леоніда Волкова, Романа Рубанова та інших співучасників, яка збирала у необмеженого кола осіб кошти на діяльність низки його організацій.

Довідка. ФБК, "Фонду захисту прав громадян" та "Штаб Навального"– визнали в Росії екстремістським та заборонили їх.

За версією слідства, замість статутної діяльності, гроші Навальний витрачав на "екстремізм та особисті потреби".

"Образа судді"

За версією слідства, опозиціонер, "нехтуючи загальноприйнятими нормами моралі та моральності, бажаючи принизити її та перешкодити нормальному судочинству", образив мирову суддю Віру Акімову.

Також, як випливає з фабули справи, Навальний образив прокурорку Катерину Фролову, яка підтримувала звинувачення проти нього на процесі у справі про наклеп на ветерана.

Навальний вину не визнав і заявив, що осудні йому дії є нормальною політичною діяльністю.

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