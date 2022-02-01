Городские власти для нейтрализации загрязнения обеспечили вывоз более 300 тонн вредных материалов. В частности, в ноябре 2021 года по инициативе города началась утилизация опасных отходов. Об опасной для столицы проблеме много лет молчали экологические активисты.

В сюжете отмечается, что никакого систематического надзора за токсичным объектом не проводили. Зато группы псевдоэкологов активно действуют против работающих предприятий, прикрываясь экологическими проблемами. О существовании этого явления говорит и адвокат Игорь Серков.

В последнее время в Украине в больших количествах наблюдается такое явление как использование так называемых экоспециалистов, экоэкспертов, которые эко-проверяют, чтобы мешать некоторым предприятиям нормально работать, нормально осуществлять свою деятельность,

– рассказал адвокат.