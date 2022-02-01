Міська влада для нейтралізації забруднення забезпечила вивезення понад 300 тонн шкідливих матеріалів. Зокрема, у листопаді 2021 року за ініціативи міста розпочалась утилізація небезпечних відходів. Про небезпечну для столиці проблему багато років мовчали екологічні активісти.

У сюжеті зазначається, що жодного систематичного нагляду за токсичним об'єктом не проводили. Зате групи псевдоекологів активно діють проти працюючих підприємств, прикриваючись екологічними проблемами. Про існування цього явища говорить і адвокат Ігор Сєрков.

Останнім часом в Україні у великих кількостях спостерігається таке явище як використання т. зв. екофахівців, екоекспертів, що еко-перевіряють, щоб заважати деяким підприємствам нормально працювати, нормально здійснювати свою діяльність,

– розповів адвокат.