21:40
5 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
15°C 8°C
  • пятница
    16°C 9°C
  • суббота
    10°C 3°C
  • воскресенье
    15°C 2°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Смертоносная дрель Путина. Кто под маской Кирилла
Вєсті Кремля
23:45, 4 апреля
Вести.UA. Негаданный кумир Ляшко. Ветеран политики без косы
Вєсті.UA
22:32, 4 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, 4 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Адвокат Бубенчика говорит, что не слышал заявлений подзащитного о расстреле "Беркута"

27 Читати новину українською
Иван Бубенчик
Иван Бубенчик / Фото из открытых источников

Адвокат активиста Майдана Ивана Бубенчика – Игорь Коржук – утверждает, что не слышал заявлений своего подзащитного об убийствах бойцов "Беркута".

Об этом сообщает УНІАН.

Отметим, что свое заявление Коржук сделал после вручения Бубенчику нового подозрения, отвечая на вопрос, говорил ли правду активист Майдана раньше, когда утверждал, что убивал "беркутовцев" во время Революции Достоинства.

Читайте также: Дело Бубенчика: ГПУ выдвинула новые обвинения активисту

"Мне неизвестно о таких его заявления. Откровенно таких прямых заявлений не видел. Поэтому я не могу комментировать", – сказал адвокат Бубенчика.

"Если вы внимательно посмотрите, я таких комментариев не видел. Если откровенно, внимательно, будьте внимательнее, читайте, слушайте внимательно", – добавил он.

Напомним, активиста Майдана Ивана Бубенчика задержали 3 апреля на Львовщине. В тот же день работники ГПУ объявили Бубенчику о подозрении в убийстве двоих "беркутовцев" во время Революции Достоинства.

Кто такой Иван Бубенчик? Он был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, из которой позже вышел. Бубенчик также воевал на Донбассе в составе батальона "Днепр" МВД Украины. В фильме "Перелом" Бубенчик заявил, что во время событий Майдана 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков с консерватории. По словам активиста, таким образом он надеялся вынудить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади. После выхода фильма ГПУ допросила Бубенчика как свидетеля, а также провела обыск в его квартире.

Теги: Новости Украины Беркут Евромайдан Иван Бубенчик
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Перемогти Путіна та вижити: що робити родинам військових
СПЕЦПРОЕКТ
сегодня, 15:38 Перемогти Путіна та вижити: що робити родинам військових
Олексій Годзенко
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук