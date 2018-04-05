Адвокат Бубенчика говорит, что не слышал заявлений подзащитного о расстреле "Беркута"

Адвокат активиста Майдана Ивана Бубенчика – Игорь Коржук – утверждает, что не слышал заявлений своего подзащитного об убийствах бойцов "Беркута".

Об этом сообщает УНІАН.

Отметим, что свое заявление Коржук сделал после вручения Бубенчику нового подозрения, отвечая на вопрос, говорил ли правду активист Майдана раньше, когда утверждал, что убивал "беркутовцев" во время Революции Достоинства.

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"Мне неизвестно о таких его заявления. Откровенно таких прямых заявлений не видел. Поэтому я не могу комментировать", – сказал адвокат Бубенчика.

"Если вы внимательно посмотрите, я таких комментариев не видел. Если откровенно, внимательно, будьте внимательнее, читайте, слушайте внимательно", – добавил он.

Напомним, активиста Майдана Ивана Бубенчика задержали 3 апреля на Львовщине. В тот же день работники ГПУ объявили Бубенчику о подозрении в убийстве двоих "беркутовцев" во время Революции Достоинства.

Кто такой Иван Бубенчик? Он был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, из которой позже вышел. Бубенчик также воевал на Донбассе в составе батальона "Днепр" МВД Украины. В фильме "Перелом" Бубенчик заявил, что во время событий Майдана 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков с консерватории. По словам активиста, таким образом он надеялся вынудить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади. После выхода фильма ГПУ допросила Бубенчика как свидетеля, а также провела обыск в его квартире.