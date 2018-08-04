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Адвокат Джулиана Ассанжа обеспокоена состоянием его здоровья

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Адвокат Ассанжа заявила, что обеспокоена состоянием здоровья подзащитного
Адвокат Ассанжа заявила, что обеспокоена состоянием здоровья подзащитного / Фото из открытых источников

Джулиана Робинсон – адвокат, отстаивающий интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа – заявила, что крайне обеспокоена состоянием здоровья своего подзащитного.

Об этом сообщила служба ABC News.

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Робинсон заявила, что здоровью Джулиана Ассанжа постоянно наносят вред. Она также отметила, что юристы собираются организовать для Ассанжа медицинское обследование.

Адвокат отметила, что одинокое пребывание Ассанжа влияет крайне негативно на его здоровье.

Ранее Джулиан Ассанж высказывал намерения покинуть посольство Эквадора, где он скрывается с 2012 года, из-за ухудшения состояния здоровья.

Теги: Джулиан Ассанж
Источник: 24 Канал
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