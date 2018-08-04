Адвокат Джуліана Ассанжа занепокоєна станом його здоров'я

Джуліана Робінсон – адвокат, що відстоює інтереси засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа – заявила, що вкрай занепокоєна станом здоров'я свого підзахисного.

Про це повідомила служба ABC News.

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Робінсон заявила, що здоров'ю Джуліана Ассанжа постійно завдають шкоди. Вона також наголосила, що юристи збираються організувати для Ассанжа медичне обстеження.

Адвокат зауважила, що самотнє перебування Ассанжа впливає вкрай негативно на його здоров'я.

Раніше Джуліан Ассанж висловлював наміри покинути посольство Еквадору, де він переховується з 2012 року, через погіршення стану здоров'я.