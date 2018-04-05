Адвокат Януковича рассказал, где сейчас живут Азаров и Захарченко

Большинство свидетелей защиты Виктора Януковича в деле о государственной измене живут в Москве. Адвокат Януковича не предоставил суду более подробную информацию касательно адреса этих людей.

Об этом пишет Украинская правда.

Читайте также: Добкин согласился свидетельствовать в суде по делу Януковича

Основная часть свидетелей, за исключением Клюева, проживают на территории Российской Федерации, в городе Москва,

– сообщил адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк на заседании Оболонского суда.

Более подробной информации в отношении адресов, по которым живут свидетели защиты Януковича (экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко, экс-командующий внутренних войск МВД Украины Станислав Шуляк, экс-министр обороны Павел Лебедев, экс-начальник Службы безопасности президента Украины УДО Константин Кобзарь и экс-сотрудник охраны президента Сергей Бернацкий), Виталий Сердюк не предоставил.

Хотя, как пишет издание, судья Владислав Девятко ранее убеждал сторону защиты, что защита может предоставить эти адреса конфиденциально, без разглашения стороне обвинения.

Напомним, сегодня во время заседания суда по делу госизмены Януковича прокурор и адвокат повздорили. Между ними возникла словесная перепалка на повышенных тонах, в связи с чем суд решил объявить перерыв, чтобы стороны "успокоились".