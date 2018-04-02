Добкин согласился свидетельствовать в суде по делу Януковича

Народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин согласился рассказать суду о событиях февраля-марта 2014 года. По его словам, они касались тогдашнего Президента Украины Виктора Януковича.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат экс-президента Януковича Виталий Сердюк.

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Спасибо Михаила Добкина за согласие дать показания по делу,

– написал Виталий Сердюк и добавил фото документа, в котором удостоверенное согласие нардепа.

Бывший харьковский губернатор, а сегодня народный депутат Добкин пишет, что может предоставить Оболонскому районному суду Киева показания о событиях февраля-марта 2014 года, касающихся Президента Украины Виктора Януковича. В частности, Михаил Добкин готов рассказать о поездке Януковича в Харьков, которая состоялась 22 февраля 2014 года.

"Считаю, что обстоятельства, о которых я могу сообщить, повлияли на развитие событий в Украине в марте-феврале 2014 года, в том числе и в Крыму. Убежден, что мои показания имеют значение для всестороннего и объективного исследования судом всех обстоятельств дела", – отметил Добкин.

Напомним, недавно экс-президента Украины Виктора Януковича, которого подозревают в государственной измене, снова пригласили на допрос, но по другому делу. Бывшего президента подозревают в организации расстрелов на Майдане.

Почему Януковича обвиняют в госизмене? После бегства в России во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.