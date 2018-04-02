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Добкін погодився свідчити в суді у справі Януковича

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Добкін свідчитиме у суді по справі Януковича
Добкін свідчитиме у суді по справі Януковича / styler.rbc.ua

Народний депутат України від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін погодився розповісти суду про події лютого-березня 2014 року. За його словами, вони стосувалися тодішнього Президента України Віктора Януковича.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат екс-президента Януковича Віталій Сердюк.

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Спасибі Михайлу Добкіну за згоду дати свідчення у справі,
– написав Віталій Сердюк та додав фото документу, у якому засвідчена згода нардепа.

Колишній харківський губернатор, а сьогодні народний депутат Добкін пише, що може надати Оболонському районному суду Києва показання щодо подій лютого-березня 2014 року, які стосувалися Президента України Віктора Януковича. Зокрема, Михайло Добкін готовий розповісти про поїздку Януковича до Харкова, яка відбулася 22 лютого 2014 року.

"Вважаю, що обставини, про які я можу повідомити, мали вплив на розвиток подій в Україні в березні-лютому 2014 року, зокрема і в Криму. Переконаний, що мої показання мають значення для всебічного та об'єктивного дослідження судом всіх обставин справи", – зазначив Добкін.

Нагадаємо, нещодавно екс-президента України Віктора Януковича якого підозрюють у державній зраді, знову запросили на допит, але по іншій справі. Колишнього президента підозрюють в організації розстрілів на Майдані.

Чому Януковича звинувачують у держзраді? Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.

Теги: Новини політики Новини України Михайло Добкін Віктор Янукович Анексія Криму
Джерело: 24 канал
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