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Адвокат Трампа подал в отставку, – СМИ

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Адвокат Трампа в деле вмешательства РФ в выборы Джон Дауд подал в отставку
Адвокат Трампа в деле вмешательства РФ в выборы Джон Дауд подал в отставку / Фото из открытых источников

Адвокат президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Джон Дауд, который работал по делу вмешательства России в выборы США, заявил об отставке.

Об этом сообщил американский телеканал CNN.

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Главный адвокат президента Дональда Трампа Джон Дауд уволился из личной юридической группы президента, которая работала над ответом следователям, занимающимся российским расследованием,
– говорится в сообщении.

Сам Дауд написал: "Я люблю президента и желаю ему всего наилучшего".

По информации одного из источников, отставка Дауда была "взаимным решением" и президента, и адвоката.

Кроме того сообщается, что сам юрист уже несколько раз собирался уволиться в последние месяцы и говорил о том, что Трамп игнорирует его советы. Так, президент США настаивал на том, чтобы команда спецпрокурора допросила его в рамках расследования, что Дауд считал плохой идеей.

С чего началось расследование относительно вмешательства России в выборы в США в 2016 году? Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Толчком для начала "российского расследования" стало также досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа.

Теги: Новости России Новости политики Дональд Трамп Новости США
Источник: 24 Канал
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