Адвокат Трампа подав у відставку, – ЗМІ

Адвокат президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Джон Дауд, який працював у справі втручання Росії у вибори США, заявив про відставку.

Про це повідомив американський телеканал CNN.

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Головний адвокат президента Дональда Трампа Джон Дауд звільнився з особистої юридичної групи президента, яка працювала над відповіддю слідчим, що займаються російським розслідуванням,

– йдеться у повідомленні.

Сам Дауд написав: "Я люблю президента і бажаю йому всього найкращого".

За інформацією одного з джерел, відставка Дауда була "взаємним рішенням" і президента, і адвоката.

Окрім того повідомляється, що сам юрист вже декілька разів збирався звільнитися в останні місяці і говорив про те, що Трамп ігнорує його поради. Так, президент США наполягав на тому, щоб команда спецпрокурора допитала його в рамках розслідування, що Дауд вважав поганою ідеєю.

Із чого розпочалося розслідування щодо втручання Росії у вибори в США у 2016? Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Поштовхом для початку "російського розслідування" стало також досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.