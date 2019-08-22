Адвоката расстреляли возле СИЗО в Кропивницком

Неизвестные расстреляли из автоматического оружия адвоката 22 августа около 11:45 возле СИЗО №6 в Кропивницком. Мужчина погиб на месте. При этом ранения получил еще один человек. Его забрали в больницу и за жизнь пострадавшего борются врачи.

Погибшим адвокатом оказался Александр Иванов, сообщила Национальная ассоциация адвокатов Украины. Убийство произошло на улице Куропятникова. Сейчас на месте преступления работает следственная группа. Факт убийства подтвердили в полиции.

Что известно о убитом адвокате Александре Иванове?

Иванов – бывший заместитель начальника Управления МВД Украины в Кировоградской области, начальник следственного управления. Он был полковником милиции в отставке, руководителем (регионального) органа МВД Украины, его заместителем в Автономной Республике Крым, областях, Киеве и Севастополе. Заместителем начальника полиции Кировоградской области Иванов был с февраля 2010 по март 2011 года.

Преступление произошло со стороны СИЗО, где принимают передачи для заключенных, сообщает DOZOR. Неизвестный на авто ВАЗ 2109 красного цвета произвел выстрелы из автоматического оружия, уточнило издание.

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