Адвоката розстріляли біля СІЗО у Кропивницькому: фото з місця злочину

Невідомі розстріляли з автоматичної зброї адвоката 22 серпня близько 11:45 біля СІЗО №6 у Кропивницькому. Чоловік загинув на місці, а нападники втекли на авто. При цьому поранення зазнав ще один чоловік. Його забрали до лікарні і за життя постраждалого борються лікарі.

Загиблим адвокатом виявився Олександр Іванов, повідомили в Національній асоціації адвокатів України. Вбивство сталося на вулиці Куроп'ятникова. Наразі на місці злочину працює слідча група. Факт вбивства підтвердили в поліції.

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Що відомо про вибитого адвоката Олександра Іванова?

Іванов – колишній заступник начальника Управління МВС України в Кіровоградській області - начальник слідчого управління. Він був полковником міліції у відставці, керівником (регіонального) органу МВС України, його заступником в Автономній Республіці Крим, областях, у Києві та Севастополі. Заступником начальника поліції Кіровоградщини Іванов був з лютого 2010 до березня 2011 року.

Злочин стався зі сторони СІЗО, де приймають передачі для ув’язнених, повідомляє DOZOR. Невідомий на авто ВАЗ 2109 червоного кольору здійснив постріли з автоматичної зброї, уточнило видання.

Іванов став випадковою жертвою стрілянини, пише ugorod.kr.ua з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Насправді зловмисники 22 серпня повторно намагалися вбити іншого чоловіка, на якого вже скоїли замах у квітні на Ковалівці. Так, 9 квітня ввечері в одній з багатоповерхівок на вулиці Вокзальній пролунав вибух, але чоловік вижив.



Вбитий адвокат Олександр Іванов

Фото з місця вбивства адвоката Олександра Іванова у Кропивницькому



СІЗО, біля якого застрелили адвоката у Кропивницькому

Щоб спіймати нападників, правоохоронці оголосили оперативний план "Сирена" у Кривому Розі. Адже, за даними поліції, зловмисники на авто могли виїхати саме в це місто. Так, розшукується червоний ВАЗ із тонованим склом.



Автомобіль нападників, який розшукує поліція

Окрім слідчо-оперативної групи, до розкриття злочину залучено низку оперативних служб, експертів та кінологів. Попередня кваліфікація події – "Умисне вбивство", повідомила речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко.