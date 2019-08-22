15:41
22 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лоботомія Поклонської. Макрон – заручник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:35, 21 серпня
      Вєсті.UA: "Слуга народу" захопила посади. В "Голосу" пропав апетит
      Вєсті.UA
      21:13, 21 серпня
      Мафія українських портів: хто розпродає держмайно за копійки та скільки ми на цьому втрачаємо
      ЦРУ
      09:00, 21 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Адвоката розстріляли біля СІЗО у Кропивницькому: фото з місця злочину

      1817 Читать новость на русском
      Адвокат Олександр Іванов убитий біля СІЗО в Кропивницького – деталі
      Фото з місця вбивства адвоката у Кропивницькому / Dozor.kr.ua

      Невідомі розстріляли з автоматичної зброї адвоката 22 серпня близько 11:45 біля СІЗО №6 у Кропивницькому. Чоловік загинув на місці, а нападники втекли на авто. При цьому поранення зазнав ще один чоловік. Його забрали до лікарні і за життя постраждалого борються лікарі.

      Загиблим адвокатом виявився Олександр Іванов, повідомили в Національній асоціації адвокатів України. Вбивство сталося на вулиці Куроп'ятникова. Наразі на місці злочину працює слідча група. Факт вбивства підтвердили в поліції. 

      Читайте також: Колишні високопосадовці з МВС Грузії напали на підприємця під Києвом

      Що відомо про вибитого адвоката Олександра Іванова?

      Іванов – колишній заступник начальника Управління МВС України в Кіровоградській області - начальник слідчого управління. Він був полковником міліції у відставці, керівником (регіонального) органу МВС України, його заступником в Автономній Республіці Крим, областях, у Києві та Севастополі. Заступником начальника поліції Кіровоградщини Іванов був з лютого 2010 до березня 2011 року.

      Злочин стався зі сторони СІЗО, де приймають передачі для ув’язнених, повідомляє DOZOR. Невідомий на авто ВАЗ 2109 червоного кольору здійснив постріли з автоматичної зброї, уточнило видання.

      Іванов став випадковою жертвою стрілянини, пише ugorod.kr.ua з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Насправді зловмисники 22 серпня повторно намагалися вбити іншого чоловіка, на якого вже скоїли замах у квітні на Ковалівці. Так, 9 квітня ввечері в одній з багатоповерхівок на вулиці Вокзальній пролунав вибух, але чоловік вижив.

      Олександр Іванов адвокат фото вбивство
      Вбитий адвокат Олександр Іванов

      вбивство адвокат Кропивницький

      Фото з місця вбивства адвоката Олександра Іванова у Кропивницькому

      СІЗО Кропивницький вбивство адвокат Олександр Іванов
      СІЗО, біля якого застрелили адвоката у Кропивницькому

      Щоб спіймати нападників, правоохоронці оголосили оперативний план "Сирена" у Кривому Розі. Адже, за даними поліції, зловмисники на авто могли виїхати саме в це місто. Так, розшукується червоний ВАЗ із тонованим склом.

      авто розшук вбивство адвокат Кропивницький
      Автомобіль нападників, який розшукує поліція

      Окрім слідчо-оперативної групи, до розкриття злочину залучено низку оперативних служб, експертів та кінологів. Попередня кваліфікація події – "Умисне вбивство", повідомила речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко.

      blog_ava
      Закон про "євробляхи" починає діяти: як штрафуватимуть водіїв
      сьогодні
      13518
      Теги: Новини України Зброя Жертви Розслідування Поліція Кримінальні новини Новини Кропивницького СІЗО
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Міста проти людей: чому українські мегаполіси недоступні для українців
      сьогодні , 15:34 Міста проти людей: чому українські мегаполіси недоступні для українців
      33
      Трамп и Макрон договорились о сделке с дьяволом: какие выводы надо делать Украине
      сьогодні , 15:07 Трамп и Макрон договорились о сделке с дьяволом: какие выводы надо делать Украине
      Злой Одессит 533
      Хто рятує життя людей, коли держава осторонь: історія українки з рідкісною хворобою
      21 серпня , 18:22 Хто рятує життя людей, коли держава осторонь: історія українки з рідкісною хворобою
      2304
      Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      сьогодні , 14:28 Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      Ірина Поліщук 578
      Трамп хоче купити Гренландію: як розгортається історія
      сьогодні , 13:40 Трамп хоче купити Гренландію: як розгортається історія
      Ірина Лаб'як 796
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук