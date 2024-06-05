Так, адвокату Алексею Носову, который пытался подкупить прокурора САП и детектива НАБУ, сообщили о подозрении.

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Подробности инцидента

Адвокат предлагал 200 тысяч долларов прокурорам САП и детективам НАБУ. Он хотел, чтобы они приняли решение о передаче уголовного производства в отношении его подзащитного в другой орган досудебного расследования.

Подзащитный адвоката, к слову, фигурирует в деле о завладении электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 миллионов гривен.

В итоге действия адвоката квалифицировали по ч. 3 ст. 369 УК Украины. Теперь ему грозит заключение на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

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