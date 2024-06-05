Сейчас проводятся обыски на рабочем месте адвоката и по месту его жительства.
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200 тысяч долларов взятки
Адвокат предлагал эти деньги детективу НАБУ и прокурору САП. Целью было принятие решения о передаче дела в отношении его подзащитного в другой орган досудебного расследования.
Речь идет о деле о завладении электрической энергией ЧАО НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 миллионов гривен,
– сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.
По закону, теперь адвокату грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
Как отреагировали в компании
Адвокат работал в столичной юридической компании "Миллер", что подтвердили и в самой организации.
Сегодня состоялись следственные действия в отношении одного из адвокатов нашей компании, Алексея Носова, по подозрению в якобы предложении неправомерной выгоды работнику НАБУ в рамках дела одного из клиентов,
– написали в организации.
В компании заявили, что строят свою работу на принципах честности в отношениях с клиентами и государством. Поэтому "Миллер" разрывает любые отношения с Алексеем Носовым.
Наши адвокаты, представители и члены команды не могут и не будут выступать защитниками подозреваемого ни публично, ни в рамках уголовного производства,
– говорится в публикации.
Маси Найем, основатель компании "Миллер" и военнослужащий ВСУ, также прокомментировал разоблачение адвоката на взятке.
Мне больно. Даже пока это следственная версия. Но я понимаю команду и поддерживаю их решение. Я отошел от управления компанией еще в начале войны. Но закон должен быть один для всех не только на словах. В конце концов, именно за такие ценности мы и воюем,
– написал он.
Найем добавил, что все точки будут расставлены после победы.
Нардепу Клочко сообщили о подозрении в незаконном обогащении
- НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более 11 миллионов гривен народному депутату Украины Андрею Клочко из фракции "Слуга народа".
- В рамках досудебного расследования следователи установили, что в 2020 – 2021 годах народный депутат приобрел в собственность активы стоимостью 25 миллионов гривен. Разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами нардепа составляет 11 миллионов гривен.
- Расследование САП и НАБУ было начато после обнародования журналистских расследований, в частности команды Bihus.Info.