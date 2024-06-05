Наразі проводяться обшуки на робочому місці адвоката і за місцем його проживання.

Читайте також Заступника голови Рівненської обласної ради викрили на хабарі у пів мільйона гривень

200 тисяч доларів хабаря

Адвокат пропонував ці кошти детективу НАБУ та прокурору САП. Метою було ухвалення рішення про передачу справи стосовно його підзахисного до іншого органу досудового розслідування.

Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 мільйонів гривень,

– повідомили в Національному антикорупційному бюро.

За законом, тепер адвокату загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Як відреагували в компанії

Адвокат працював у столичній юридичній компанії "Міллер", що підтвердили й у самій організації.

Сьогодні відбулися слідчі дії стосовно одного з адвокатів нашої компанії, Олексія Носова, за підозрою в нібито пропозиції неправомірної вигоди працівнику НАБУ в межах справи одного з клієнтів,

– написали в організації.

В компанії заявили, що будують свою роботу на принципах чесності у відносинах з клієнтами та державою. Через це "Міллер" розриває будь-які відносини з Олексієм Носовим.

Наші адвокати, представники та члени команди не можуть і не будуть виступати захисниками підозрюваного ані публічно, ані у межах кримінального провадження,

– йдеться у публікації.

Масі Найєм, засновник компанії "Міллер" та військовослужбовець ЗСУ, також прокоментував викриття адвоката на хабарі.

Мені боляче. Навіть поки це слідча версія. Але я розумію команду та підтримую їх рішення. Я відійшов від управління компанією ще на початку війни. Але закон має бути один для всіх не лише на словах. Зрештою, саме за такі цінності ми й воюємо,

– написав він.

Найєм додав, що усі крапки будуть розставлені після перемоги.

Нардепу Клочку повідомили про підозру в незаконному збагаченні