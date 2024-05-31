Участь у злочині також брав директор одного з комунальних підприємств. Гроші фігуранти отримували впродовж 2022 – 2023 років.

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Вимагав гроші у підприємця

За даними слідства, у 2021 році приватний підприємець купив недіючий дитячий санаторій і планував отримати у власність його матеріальні цінності та землю, на якій він розташовуваний.



Натомість посадовець за хабар обіцяв посприяти у розв'язанні питання щодо списання майна санаторію. Окрім цього, він мав забезпечити прийняття депутатами Рівненської обласної ради позитивного рішення про продаж вказаної земельної ділянки площею 5,4 гектара, на якій розташований цей санаторій.



У межах досудового розслідування слідчі встановили, що за 2022 – 2023 роки за свої "послуги" фігурант разом із директором одного з комунальних підприємств отримав від підприємця майже пів мільйона гривень.

"За дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру в одержанні пів мільйона гривень неправомірної вигоди за вирішення земельних та майнових питань заступнику голови Рівненської обласної ради", – йдеться у повідомленні.

Довідково. Дії посадовця кваліфікували за статтями про вимагання неправомірної вигоди за здійснення впливу та про одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. Фігуранту загрожує від 3 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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