Участие в преступлении также принимал директор одного из коммунальных предприятий. Деньги фигуранты получали в течение 2022 – 2023 годов.

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Вымогал деньги у предпринимателя

По данным следствия, в 2021 году частный предприниматель купил недействующий детский санаторий и планировал получить в собственность его материальные ценности и землю, на которой он располагается.



Взамен чиновник за взятку обещал посодействовать в решении вопроса о списании имущества санатория. Кроме этого, он должен был обеспечить принятие депутатами Ровенского областного совета положительного решения о продаже указанного земельного участка площадью 5,4 гектара, на которой расположен этот санаторий.



В рамках досудебного расследования следователи установили, что за 2022 – 2023 года за свои "услуги" фигурант вместе с директором одного из коммунальных предприятий получил от предпринимателя почти полмиллиона гривен.

"По поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении в получении полмиллиона гривен неправомерной выгоды за решение земельных и имущественных вопросов заместителю председателя Ровенского областного совета", – говорится в сообщении.

Справочно. Действия чиновника квалифицировали по статьям о вымогательстве неправомерной выгоды за оказание влияния и о получении взятки в особо крупном размере или должностным лицом, которое занимает особо ответственное положение. Фигуранту грозит от 3 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

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