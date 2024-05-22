Детали по этому делу раскрыли в САП и НАБУ. Там отметили, что заместитель руководителя ОП Смирнов незаконно увеличивал свое состояние в течение 2020 – 2022 годов.

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В чем подозревают Смирнова

В САП и НАБУ сообщили, что Смирнов в течение 2020 – 2022 годов приобрел активы стоимостью 17,1 миллиона гривен, имея сбережения и официальный доход за этот период значительно меньше – в размере 1,3 миллиона гривен. В частности, говорится о:

2 автомобилях (Mercedes-Benz, Volkswagen),

2 мотоциклах (Honda, BMW),

3 паркоместах в Киеве,

квартире во Львове,

земельном участке на Закарпатье.

Чтобы скрыть наличие этого имущества, чиновник оформил его на родного брата и друга, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме. К примеру, мотоцикл Honda зарегистрировал на друга, а впоследствии переоформил на себя.



Схема незаконного обогащения Смирнова / Инфографика НАБУ и САП

Впрочем, Смирнов не имел ни официального дохода, ни сбережений, чтобы приобрести имущество. Так, детективы НАБУ и САП обнаружили, что разница между стоимостью имущества и реальными доходами составляет 15,7 миллиона гривен.

В САП добавили, что расследование начали после обнародования журналистского расследования "Украинской правды", а также при содействии Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Действия подозреваемого квалифицируют по статье 368-5 "Незаконное обогащение". Смирнову грозит до 10 лет лишения свободы.

Смирнов подтвердил вручение подозрения

В комментарии "Украинской правде" Смирнов подтвердил, что 22 мая получил подозрение от НАБУ и САП. Так, экс-заместитель руководителя ОП сообщил, что это событие – "давно ожидаемое, учитывая то, что его анонсировали почти за полгода до сегодняшнего дня всеми возможными способами".

Вручение подозрения и обыск состоялись быстро и деликатно – к детективам замечаний нет. Для меня ничего необычного не произошло. Такие уж у нас современные реалии политики. Убежден в своей правоте и буду доказывать ее всеми доступными способами,

– прокомментировал Смирнов вручение подозрения.

Справка. Андрей Смирнов был заместителем руководителя Офиса Президента Украины в период с 10 сентября 2019 года по 29 марта 2024 года. Также он был членом Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.