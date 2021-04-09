Адвокаты из России и временно оккупированного Донбасса спланированно подают тысячи заявлений в Европейский суд по правам человека против Украины. Жалобы поступают от имени жителей востока.

По данным журналистов, массовая подача жалоб может иметь целью негативное влияние на статистику. Именно из-за этого Украина оказалась в тройке стран, в которых массово жалуются на нарушения прав человека.

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Кто направляет жалобы в ЕСПЧ

Среди юристов, которые массово направляли жалобы в ЕСПЧ – россияне из частной адвокатской компании-партнера Минюста России, а также юристы с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Речь идет о юристе организации экс-депутата от "Партии регионов" Олеге Цареве, которого СБУ обвиняет в государственной измене. Кроме того, в списке оказались адвокаты, которые сотрудничали с Общественной палатой России и подозреваются украинской прокуратурой в фальсификации обращений в международные суды.

Журналистам удалось выявить, что около 6 тысяч жалоб, связанных с военными действиями на востоке, из общих 10 тысяч жалоб против Украины подали именно эти адвокаты.

Активнее всего подавали заявления нынешние и бывшие адвокаты из частной российской компании – межтерриториальной коллегии адвокатов "Клишин и партнеры".



Кто подал жалобы против Украины

Один из них – Александр Малахов, который с 2014 по 2020 год в целом подал 771 жалобу. То есть почти 130 жалоб в год. При том, что в среднем юристы, профессионально работающие с ЕСПЧ, обычно подают до 20 заявлений в год.

В общем, от 12 адвокатов юрфирмы "Клишин и партнеры" журналисты насчитали более 5 тысяч жалоб, которые были поданы в ЕСПЧ исключительно против Украины и от имени жителей ОРДЛО. Кстати, это составляет более 75% всех жалоб, которые рассматриваются по Донбассу.

Заметим, 18 жалоб суд уже признал не подлежащим разбирательству.



Сколько жалоб подали в ЕСПЧ против Украины

Подтверждение того, что адвокаты этой юрфирмы консультируют жителей ОРДЛО относительно обращений в ЕСПЧ, "Схемы" также нашли в сообщениях на луганских сайтах. Подтвердили это по телефону и в самой компании.

Как выяснили журналисты, глава коллегии "Клишин и партнеры" и ее основатель Алексей Клишин в прошлом был членом Совета федерации Федерального собрания России. Среди клиентов юрфирмы – ряд российских государственных структур, в частности, Минюст России. Один из контрактов с этим ведомством был на сумму более 600 тысяч долларов и располагал ссылкой на секретное постановление правительства России.



Текст постановления в документе / Фото "Радио Свободы"

Исполнителями были указаны те же юристы из компании, которые массово писали жалобы против Украины в ЕСПЧ. Заказчик – Минюст России в лице тогдашнего российского уполномоченного по делам ЕСПЧ, также бывший партнер "Клишиных".

Есть несколько российских юристов, которые начали подавать жалобы после 2014 года. Они не имеют жалоб против России, а исключительно против Украины. Это чрезвычайно большое количество дел. Когда мы говорим о позиции на востоке, то надо иметь достаточно серьезные доказательства для того, чтобы подавать жалобы против одного государства,

– сказал правозащитник Сергей Заяц.

Он добавил: "Со стороны заявителя проще указывать ответчиками два государства, а пусть они уже разбираются между собой, кто виноват в нарушении прав человека".

Другие россияне, которые собирали и подавали жалобы в ЕСПЧ, это братья Федоровы. Член Общественной палаты России Георгий Федоров вместе с Владимиром Федоровым были привлечены к организации "Право против фашизма". Она публично отчитывалась о массовом обращении в ЕСПЧ.



Братья Федору подавали жалобы против Украины / Фото "Радио Свободы"

Сказать, что он (ЕСПЧ – 24 канал) абсолютно независим – это неправда. Более того, в начале, они делали все, для того, чтобы не принимать у нас эти иски. Но они вынуждены под таким валом. В частности, благодаря нашей работе, Украина вышла на первое место теперь по искам в ЕСПЧ,

– говорил Владимир Федоров.

Он за 3 года войны подал не менее 87 жалоб против Украины.

Кто еще подавал заявления

Председатель организации "Справедливая защита" Виталий Галахов с оккупированного Донбасса.

Юлия Никитина – юрист ОО "Союз беженцев Украины", которую создал бывший нардеп от "Партии регионов" Олег Царев.

Кто финансировал жалобы

По данным издания, финансовую поддержку такой деятельности обеспечивал "Российский фонд мира", что изображено в его отчетах. В качестве источников своего финансирования фонд указывал "добровольные взносы" неизвестных лиц или организаций.

Кстати, в отдельном переписке кремлевские пропагандисты обсуждали, как подать информацию так, чтобы Россия не считалась лидером рейтинга по количеству жалоб. Кроме того, они хотели навязать общественности мнение о политизированности решений ЕСПЧ.

Журналисты отметили, что целью заявлений может быть также торможение работы самого ЕСПЧ из-за массовой подачи жалоб. Однако, по данным издания, по-настоящему в этой кампании могут проиграть пострадавшие от войны. Из-за чьих-то забав со статистикой люди могут остаться без права на справедливый суд.