ОБСЕ побывала на месте гибели ребенка на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает устанавливать обстоятельства смерти 5-летнего мальчика на Донбассе. Представители организации уже побывали дома у погибшего ребенка.
Источник:отчет ОБСЕ
Что установили наблюдатели ОБСЕ
В ОБСЕ рассказали, что им удалось пообщаться с родными ребенка. Выяснилось, что мальчик погиб во дворе у бабушки, к которой он пришел в гости.
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Наблюдатели миссии побывали в Енакиево, где проживал ребенок. Родители мальчика предоставили ОБСЕ медицинское свидетельство, в котором было указано, что ребенок умер 2 апреля от взрывной травмы и многих осколочных ранений.
В этот же день представители миссии побывали в доме на северной окраине Александровского, в котором мальчик был в гостях на момент своей гибели.
В ОБСЕ отмечают, что зафиксировали многочисленные отверстия шириной от 2 миллиметров до 7 сантиметров:
- на главных воротах,
- в деревянном сарае,
- в 2 металлических баках для воды,
- в деревянном заборе вокруг сада.
- в двух юго-западных стенах дома,
- в южной стене,
- во входных металлических дверях.
Кроме того, 3 стекла окна в юго-западной стене дома были разбиты. Внутри дома было отверстие в потолке кухни, еще 2 отверстия в гостиной и юго-западной части дома.
Установить, из какого вооружения боеприпас стал причиной появления воронки, было невозможно. По оценке, все указанные выше повреждения возникли недавно, вероятно, в результате разлета осколков,
– говорится в сообщении.
Бабушка мальчика пострадала
Наблюдатели ОБСЕ пообщались с бабушкой мальчика, которая тоже получила ранения. У нее был синяк и порез за ухом. Известно, что женщина получила эти травмы, когда разлетелось разбитое стекло.
Главное о гибели ребенка на Донбассе
- Трагедия случилась во временно оккупированном Александровском.
- Российские пропагандистские СМИ обвинили в гибели мальчика Вооруженные силы Украины. Они заявили, что это якобы наши военные сбросили бомбы с беспилотника, однако никаких доказательств оккупанты не предоставили.
- Спикер украинской делегации в ТКГ опроверг возмутительное заявление боевиков. Он заявил, что украинские беспилотными не летают над оккупированными территориями. Кроме того, поселок расположен далеко от позиции ВСУ, потому это физически невозможно. Политик объяснил, что мальчик, вероятно, погиб от взрывного устройства, которое он нашел во дворе.
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