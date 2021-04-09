Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает устанавливать обстоятельства смерти 5-летнего мальчика на Донбассе. Представители организации уже побывали дома у погибшего ребенка.

Что установили наблюдатели ОБСЕ

В ОБСЕ рассказали, что им удалось пообщаться с родными ребенка. Выяснилось, что мальчик погиб во дворе у бабушки, к которой он пришел в гости.

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Наблюдатели миссии побывали в Енакиево, где проживал ребенок. Родители мальчика предоставили ОБСЕ медицинское свидетельство, в котором было указано, что ребенок умер 2 апреля от взрывной травмы и многих осколочных ранений.

В этот же день представители миссии побывали в доме на северной окраине Александровского, в котором мальчик был в гостях на момент своей гибели.

В ОБСЕ отмечают, что зафиксировали многочисленные отверстия шириной от 2 миллиметров до 7 сантиметров:

на главных воротах,

в деревянном сарае,

в 2 металлических баках для воды,

в деревянном заборе вокруг сада.

в двух юго-западных стенах дома,

в южной стене,

во входных металлических дверях.

Кроме того, 3 стекла окна в юго-западной стене дома были разбиты. Внутри дома было отверстие в потолке кухни, еще 2 отверстия в гостиной и юго-западной части дома.

Установить, из какого вооружения боеприпас стал причиной появления воронки, было невозможно. По оценке, все указанные выше повреждения возникли недавно, вероятно, в результате разлета осколков,

– говорится в сообщении.

Бабушка мальчика пострадала

Наблюдатели ОБСЕ пообщались с бабушкой мальчика, которая тоже получила ранения. У нее был синяк и порез за ухом. Известно, что женщина получила эти травмы, когда разлетелось разбитое стекло.

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