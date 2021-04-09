ОБСЄ побувала на місці загибелі дитини на Донбасі
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує встановлювати обставини смерті 5-річного хлопчика на Донбасі. Представники організації вже побували вдома у загиблої дитини.
Джерело:звіт ОБСЄ
Що встановили спостерігачі ОБСЄ
В ОБСЄ розповіли, що їм вдалося поспілкуватися з рідними дитини. З'ясувалося, що хлопчик загинув на подвір'ї у бабусі, до якої він прийшов у гості.
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Спостерігачі місії побували у Єнакієвому, де проживала дитина. Батьки хлопчика надали ОБСЄ медичне свідоцтво, в якому було зазначено, що дитина померла 2 квітня від вибухової травми та багатьох осколкових поранень.
У цей же день представники місії побували в будинку на північній околиці Олександрівського, в якому хлопчик був в гостях на момент своєї загибелі.
В ОБСЄ відзначають, що зафіксували численні отвори шириною від 2 міліметрів до 7 сантиметрів:
- на головних воротах,
- у дерев'яному сараї,
- у 2 металевих баках для води,
- у дерев'яному паркані навколо саду.
- у двох південно-західних стінах будинку,
- у південній стіні,
- вхідних металевих дверях.
Крім того, 3 скла вікна в південно-західній стіні будинку були розбиті. Всередині будинку був отвір у стелі кухні, ще 2 отвори у вітальні та південно-західній частині будинку.
Встановити, з якого озброєння боєприпас став причиною появи воронки, було неможливо. За оцінкою, всі зазначені вище ушкодження виникли недавно, ймовірно, в результаті розльоту осколків,
– мовиться у повідомленні.
Бабуся хлопчика постраждала
Спостерігачі ОБСЄ поспілкувалися з бабусею хлопчика, яка також отримала поранення. У неї був синяк та поріз за вухом. Відомо, що жінка отримала ці травми, коли розлетілося розбите скло.
Головне про загибель дитини на Донбасі
- Трагедія трапилася у тимчасово окупованому Олександрівському.
- Російські пропагандистські ЗМІ звинуватили у загибелі хлопчика Збройні сили України. Вони заявили, що це нібито наші військові скинули вибухівку з безпілотника, однак жодних доказів окупанти не надали.
- Спікер української делегації у ТКГ спростував обурливу заяву бойовиків. Він заявив, що українські безпілотними не літають над окупованими територіями. Крім того, селище розташоване далеко від позиції ЗСУ, тому це фізично неможливо. Політик пояснив, що хлопчик, ймовірно, загинув від вибухового пристрою, який він знайшов на подвір'ї.
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