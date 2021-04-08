Дитина на Донбасі загинула від пристрою, який знайшла у дворі, – Арестович
В Олександрівському, що під Донецьком, 2 квітня загинув 5-річний хлопчик. Окупанти звинуватили у його смерті ЗСУ. Українська сторона каже, ймовірно, що дитина підірвалась на пристрої, який знайшла у власному дворі.
Джерело:Громадське радіо
Про це повідомив речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович. Він запевнив, що Київ виконує усі домовленості, жодні українські безпілотники на окупованих територіях не літають.
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Бойовики розкидують вибухові пристрої
За нашою версією, дитина загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі. Це свідчить про те, що російська сторона мало того, що окупувала нашу землю, вона там розкидує небезпечні вибухові пристрої, штатні або нештатні, через які гинуть громадяни України, в тому числі 5-річна дитина,
– заявив Арестович.
Загибель дитини та поранення ще одного цивільного місцевого жителя будуть обговорювати на засіданні ТКГ, яке відбудеться 13 – 14 квітня.
Що відомо про загибель хлопчика на Донбасі
- Трагедія сталась 2 квітня у непідконтрольному Україні Олександрівському.
- Бабуся загиблого повідомила, що, коли була в будинку, почула звук вибуху.
- В це час хлопчик грався надворі. Загинув він, отримавши численні осколкові поранення.
- Бойовики стверджували, що це українські сили скинули вибухівку з безпілотника.
- Спостерігачі ОБСЄ цьому жодних підтверджень не знайшли.
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