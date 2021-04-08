В Александровском, что под Донецком, 2 апреля погиб 5-летний мальчик. Оккупанты обвинили в его смерти ВСУ. Украинская сторона говорит, что, вероятно, ребенок подорвался на устройстве, которое нашел в собственном дворе.

Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Он заверил, что Киев выполняет все договоренности, никакие украинские беспилотники на оккупированных территориях не летают.

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Боевики разбрасывают взрывные устройства

По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, из-за которых гибнут граждане Украины, в том числе 5-летний ребенок,

– заявил Арестович.

Гибель ребенка и ранения еще одного гражданского местного жителя будут обсуждать на заседании ТКГ, которое состоится 13–14 апреля.

Что известно о гибели мальчика на Донбассе