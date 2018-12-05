Адвокаты Ефремова заявили о "пытках" подзащитного

Группа адвокатов экс-регионала Александра Ефремова сообщает о непредоставлении надлежащей медицинской помощи их подзащитному. По словам адвокатов, это можно приравнять к пыткам.

Об этом адвокаты заявили во время пресс–конференции, сообщает "Укринформ".

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Адвокаты отмечают жесткое обращении с Ефремовым в Старобельском СИЗО. Адвокат Елена Лёшенко продемонстрировала фото повреждений рук от наручников, которые якобы подтверждают факт грубого обращения правоохранителей с Ефремовым. Кроме того, она показала видео, на котором дают показания врачи.

Лёшенко отметила, что все ходатайства стороны защиты о предоставлении медицинской помощи игнорируют.

Есть нарушения статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод – "пытка",

– добавила адвокат

Она также отметила нарушении в отношении ее подзащитного статей 9 (Свобода мысли, совести и религии) и 18 (Пределы использования ограничений прав) Конвенции по правам человека. Адвокаты будут подавать ходатайство в различные инстанции о привлечении виновных в нарушении прав Ефремова.

Напомним, задержали Александра Ефремова еще 30 июля 2016 года. Старобельский районный суд Луганской области 14 раз продллевал срок содержания под стражей бывшему лидеру парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову до 31 января 2019 года.

В чем обвиняют Александра Ефремова?

Создание так называемой "ЛНР", государственная измена, сепаратизм и прочее. Подозревают его и в организации незаконного голосования в ВР так называемых "январских законов" 2014 года, которые способствовали бы установлению диктаторской власти Януковича. А еще в отмывании средств. Сам Ефремов в одном из интервью отмечал, что даже не помнит, сколько против него открыто дел.