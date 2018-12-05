Адвокати Єфремова заявили про "катування" підзахисного

Група адвокатів екс-регіонала Олександра Єфремова наголошує на ненаданні належної медичної допомоги їхньому підзахисному. За словами адвокатів, це можна прирівняти до тортур.

Про це адвокати заявили під час прес-конференції, повідомляє "Укрінформ".

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Адвокати наголошують на жорстокому поводженні з Єфремовим у Старобільському СІЗО. Адвокат Олена Льошенко продемонструвала фото ушкоджень рук від наручників, які ніби-то підтверджують факт грубого поводження правоохоронців з Єфремовим. Крім того, вона показала відео, на якому надають свідчення лікарі.

Льошенко зазначила, що всі клопотання сторони захисту про надання медичної допомоги ігнорують.

Є порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – "катування",

– додала адвокат

Вона також наголосила на порушенні стосовно її підзахисного статей 9 (Свобода думки, совісті і релігії) та 18 (Межі застосування обмежень прав) Конвенції з прав людини. Адвокати подаватимуть клопотання до різних інстанцій щодо притягнення винних у порушенні прав Єфремова.

Нагадаємо, затримали Олександра Єфремова ще 30 липня 2016 року. Старобільський районний суд Луганської області 14 раз продовжив термін тримання під вартою колишньму лідеру парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову до 31 січня 2019 року.

У чому звинувачують Олександра Єфремова?Створення так званої "ЛНР", державна зрада, сепаратизм та інше. Підозрюють його і у організації незаконного голосування у ВР так званих "січневих законів" 2014 року, які сприяли б установленню диктаторської влади Януковича. А ще у відмиванні коштів. Сам Єфремов у одному з інтерв'ю зазначав, що навіть не пам'ятає, скільки проти нього відкрито справ.