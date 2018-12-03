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      Олександру Єфремову продовжили термін тримання під вартою до 31 січня 2019 року

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      Олександр Єфремов
      Олександр Єфремов / 24 Канал

      Старобільський районний суд Луганської області 14 раз продовжив термін тримання під вартою колишнього лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова до 31 січня 2019 року.

      Про це повідомив адвокат Єфремова Андрій Смірнов на своїй сторінці у Facebook.

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      Старобільський районний суд в 14 разів продовжив утримання Олександру Єфремову під вартою до 31 січня 2019 року,
      – йдеться у повідомленні.

      До цього Старобільський районний суд Луганської області відмовився видати дозвіл на госпіталізацію Олександра Єфремова, якому стало погано в залі суду 3 грудня 2018 року. 

      Нагадаємо, затримали Олександра Єфремова ще 30 липня 2016 року, і з того часу суди продовжували йому арешт понад десять разів.

      У чому звинувачують Олександра Єфремова?Створення так званої "ЛНР", державна зрада, сепаратизм та інше. Підозрюють його і у організації незаконного голосування у ВР так званих "січневих законів" 2014 року, які сприяли б установленню диктаторської влади Януковича. А ще у відмиванні коштів. Сам Єфремов у одному з інтерв'ю зазначав, що навіть не пам'ятає, скільки проти нього відкрито справ.

      Теги: Новини України Партія регіонів Олександр Єфремов Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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