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      Александру Ефремову продлили срок содержания под стражей до 31 января 2019

      11 Читати новину українською
      Александр Ефремов
      Александр Ефремов / 24 Канал

      Старобельский районный суд Луганской области 14 раз продлил срок содержания под стражей бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова до 31 января 2019 года.

      Об этом сообщил адвокат Ефремова Андрей Смирнов на своей странице в Facebook.

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      Старобельский районный суд в 14 раз продлил содержание Александру Ефремову под стражей до 31 января 2019 года,
      – говорится в сообщении.

      До этого Старобельский районный суд Луганской области отказался выдать разрешение на госпитализацию Александра Ефремова, которому стало плохо в зале суда 3 декабря 2018.

      Напомним, задержали Александра Ефремова еще 30 июля 2016, и с тех пор суды продолжали ему арест более десяти раз.

      В чем обвиняют Александра Ефремова?Создание так называемой "ЛНР", государственная измена, сепаратизм и прочее. Подозревают его и в организации незаконного голосования в ВР так называемых "январских законов" 2014 года, которые способствовали бы установлению диктаторской власти Януковича. А еще в отмывании средств. Сам Ефремов в одном из интервью отмечал, что даже не помнит, сколько против него открыто дел.

      Теги: Криминальные новости Александр Ефремов Партия регионов Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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