Александру Ефремову продлили срок содержания под стражей до 31 января 2019

Старобельский районный суд Луганской области 14 раз продлил срок содержания под стражей бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова до 31 января 2019 года.

Об этом сообщил адвокат Ефремова Андрей Смирнов на своей странице в Facebook.

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Старобельский районный суд в 14 раз продлил содержание Александру Ефремову под стражей до 31 января 2019 года,

– говорится в сообщении.

До этого Старобельский районный суд Луганской области отказался выдать разрешение на госпитализацию Александра Ефремова, которому стало плохо в зале суда 3 декабря 2018.

Напомним, задержали Александра Ефремова еще 30 июля 2016, и с тех пор суды продолжали ему арест более десяти раз.

В чем обвиняют Александра Ефремова?Создание так называемой "ЛНР", государственная измена, сепаратизм и прочее. Подозревают его и в организации незаконного голосования в ВР так называемых "январских законов" 2014 года, которые способствовали бы установлению диктаторской власти Януковича. А еще в отмывании средств. Сам Ефремов в одном из интервью отмечал, что даже не помнит, сколько против него открыто дел.