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      Адвокаты Новинского сомневаются в правомочности СВР проверять гражданство политика

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      Адвокаты Новинского сомневаются в правомочности СВР проверять гражданство политика
      Адвокаты Новинского сомневаются в правомочности СВР проверять гражданство политика / Фото из открытых источников

      Адвокаты главы фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского ставят под сомнение правомочность Службы внешней разведки (СВР) Украины осуществлять оперативно-розыскные мероприятия по вопросам гражданства физических лиц.

      Об этом говорится в соответствующем запросе адвоката Олега Татарова на имя главы СВР Егора Божко за 28 января, текст которого имеют Украинские Новости.

      Глава СВР Егор Божко 25 января в своем интервью изданию "Левый берег" заявил, что ведомство проводит проверку наличия паспорта гражданина РФ у Вадима Новинского. При этом чиновник не уточнил никаких других подробностей.

      В своем запросе адвокат просит, в частности, предоставить правовые основания проведения соответствующей проверки СВР, а также уточнить информацию о ее временных рамках и результатах.

      Адвокат также напомнил главе СВР, что обнародование информации о проведении или непроведении в отношении определенного лица оперативно-следственных мероприятий прямо запрещается законом до принятия процессуального решения по итогам досудебного расследования. Даже в случае принятия процессуального решения обнародование таких данных ограничено законом.

      Как сообщалось, в конце июля 2018 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей ГПУ о доступе к документам Главного управления Государственной миграционной службы в Киеве, касающимся предоставления гражданства народному депутату Вадиму Новинскому. ГПУ, в частности, ставила под сомнение наличие в деле о предоставлении гражданства Вадиму Новинскому оригинала указа с подписью президента. Кроме того, следователи хотели убедиться в собственноручном заполнении документов на получения гражданства Вадимом Новинским.

      Характерно, что ходатайство было подано в рамках расследования так называемого "церковного дела", по которому Вадиму Новинскому инкриминируют якобы участие в незаконном лишении свободы митрополита Александра Драбинко, помощника покойного предстоятеля УПЦ МП Владимира (Сабодана). Об итогах этой проверки ничего не известно.

      Сам Новинский назвал вышеуказанное обращение ГПУ "очередным примером преследования политических оппонентов власти". При этом политик напомнил, что Миграционная служба уже неоднократно проверяла соблюдение процедуры и законность предоставления ему гражданства, и обнародовал соответствующий документ ведомства по результатам соответствующей проверки.

      Гражданство Украины было предоставлено Вадиму Новинскому за выдающиеся заслуги перед Украиной Указом Президента Виктора Януковича за 29 мая 2012 года. О предоставлении гражданства политику ходатайствовал действующий Президент Украины, а в тот период министр экономического развития Украины Петр Порошенко.

      Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Новинский
      Источник: 24 Канал
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