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      Адвокати Новинського сумніваються в правомочності СЗР перевіряти громадянство політика

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      Адвокати Новинського сумніваються в правомочності СЗР перевіряти громадянство політика
      Адвокати Новинського сумніваються в правомочності СЗР перевіряти громадянство політика / Фото з відкритих джерел

      Адвокати глави фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського ставлять під сумнів правомочність Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України здійснювати оперативно-розшукові заходи з питань громадянства фізичних осіб.

      Про це сказано у відповідному запиті адвоката Олега Татарова на ім'я голови СЗР Єгора Божка від 28 січня, текст якого мають Українські Новини.

      Глава СЗР Єгор Божко 25 січня у своєму інтерв'ю виданню "Лівий берег" заявив, що відомство проводить перевірку наявності паспорта громадянина РФ у Вадима Новинського. При цьому чиновник не уточнив ніяких інших подробиць.

      У своєму запиті адвокат просить, зокрема, надати правові підстави проведення відповідної перевірки СЗР, а також уточнити інформацію про її тимчасові рамки і результати.

      Адвокат також нагадав голові СЗР, що оприлюднення інформації про проведення або не проведення щодо певної особи оперативно-слідчих заходів прямо забороняється законом до прийняття процесуального рішення за підсумками досудового розслідування. Навіть у разі прийняття процесуального рішення оприлюднення таких даних обмежена законом.

      Як повідомлялося, в кінці липня 2018 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчих ГПУ про доступ до документів Головного управління Державної міграційної служби в Києві, що стосуються надання громадянства народному депутату Вадиму Новинському. ГПУ, зокрема, ставила під сумнів наявність у справі про надання громадянства Вадиму Новинському оригіналу указу з підписом президента. Крім того, слідчі хотіли переконатися у власноручному заповненні документів на отримання громадянства Вадимом Новинським.

      Характерно, що клопотання було подано в рамках розслідування так званої "церковної справи", за якою Вадиму Новинському інкримінують нібито участь у незаконному позбавленні волі митрополита Олександра Драбинка, помічника покійного предстоятеля УПЦ МП Володимира (Сабодана). Про підсумки цієї перевірки нічого не відомо.

      Сам Новинський назвав вищезгадане звернення ГПУ "черговим прикладом переслідування політичних опонентів влади". При цьому політик нагадав, що Міграційна служба вже неодноразово перевіряла дотримання процедури та законність надання йому громадянства і оприлюднив відповідний документ відомства з результатами відповідної перевірки.

      Громадянство України було надано Вадиму Новинському за видатні заслуги перед Україною Указом Президента Віктора Януковича від 29 травня 2012 року. Про надання громадянства політику клопотав чинний Президент України, а в той період міністр економічного розвитку України Петро Порошенко.

      Теги: Новини політики Новини України Вадим Новинський
      Джерело: 24 Канал
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