Аджарское застолье на карантине
Проходит очередной день карантина и если посиделки перед ТВ, блюда из гречки, шутки о масках и туалетная бумага уже надоели, тогда у нас есть для тебя предложение по разнообразию досуга.
Предлагаем устроить себе настоящее грузинское застолье, не выходя из дома. А как создать ту самую знаменитую атмосферу грузинского гостеприимства сейчас расскажем.
Первое и самое главное – это, конечно же, настоящий грузинский коньяк. Такой, чтобы грел душу, сердце, чужих делал своими, а своих – ближе, такой, как Adjari! Предлагаем бутылочку всегда держать при себе. И не забудь, что коньяк лучше не держать в холодильнике, при комнатной температуре Adjari гораздо вкуснее. Итак, ставь бутылку на стол и двигаемся дальше!
Вторая, не менее важная составляющая – пышный, щедрый стол! Обязательные блюда – это, конечно, хинкали, хачапури по-аджарски и баклажановые рулетики с ореховой пастой! Здесь уже выбирай: или сбегать в магазин и воспользоваться интернет-рецептам, или заказать доставку из грузинского кафе, но в любом случае удовлетворение оправдает хлопоты. У грузин для таких угощений есть одно слово "шемомечама" – "не хотел, но случайно съел".
Третий шаг – это песня, потому что же это за грузинское застолье без душевного пения? Добавляй в плейлист наши рекомендации и готовься подпевать:
1. Stephane – Tango
2. Георгий Гилигашвили – Я любил
3. Danial and Зарина Тилидзе – Chemo Sikvarulo
4. MGZAVREBI – Vazi
5. Зарина Тилидзе – Momenatre
6. BANI – Imedis Dilashi
7. Nino Katamadze – Once In The Street
8. Kahaberi & Khanums – ROMALE
9. Iriao – For You
10. Mgzavrebi – Gala
Ну что, почти все готово, осталось дело за малым – собрать близких! Спросишь: "Как, когда карантин?". А интернет зачем? Устраивай видеоконференцию и готово! Для лучшего эффекта предлагаем проявить настоящую грузинскую щедрость и отправить со службой курьерской доставки по бутылочке Adjari всем, кого мечтаешь собрать за своим столом.
Если Adjari на столе, стол накрыт, гости онлайн – самое время поднять первый бокал. Можно, конечно, толкнуть речь от себя, а можно удивить гостей и начать застолье грузинским тостом. Мы сделали подборку самых распространенных (вообще, их более 200), но держи 5 важнейших:
1. За мир – мшвидобас!
2. За женщин – мандилоснебс!
3. За наши семьи – чвен оджахебс!
4. За родителей – мшоблебм!
5. За любовь – сикварулс!
Завершается каждый тост словом "гаумарджос", что примерно переводится как "Ура"!
Вот и кратко все про главные атрибуты грузинского застолья. Надеюсь, смог быть полезным! Будь здоров, джигит! Гаумарджос, генецвале!
Твой Adjari.
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