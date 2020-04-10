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      Аджарское застолье на карантине

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      Грузинский коньяк

      Проходит очередной день карантина и если посиделки перед ТВ, блюда из гречки, шутки о масках и туалетная бумага уже надоели, тогда у нас есть для тебя предложение по разнообразию досуга.

      Предлагаем устроить себе настоящее грузинское застолье, не выходя из дома. А как создать ту самую знаменитую атмосферу грузинского гостеприимства сейчас расскажем.

      Первое и самое главное – это, конечно же, настоящий грузинский коньяк. Такой, чтобы грел душу, сердце, чужих делал своими, а своих – ближе, такой, как Adjari! Предлагаем бутылочку всегда держать при себе. И не забудь, что коньяк лучше не держать в холодильнике, при комнатной температуре Adjari гораздо вкуснее. Итак, ставь бутылку на стол и двигаемся дальше!

      Вторая, не менее важная составляющая – пышный, щедрый стол! Обязательные блюда – это, конечно, хинкали, хачапури по-аджарски и баклажановые рулетики с ореховой пастой! Здесь уже выбирай: или сбегать в магазин и воспользоваться интернет-рецептам, или заказать доставку из грузинского кафе, но в любом случае удовлетворение оправдает хлопоты. У грузин для таких угощений есть одно слово "шемомечама" – "не хотел, но случайно съел".

      Третий шаг – это песня, потому что же это за грузинское застолье без душевного пения? Добавляй в плейлист наши рекомендации и готовься подпевать:

      1. Stephane – Tango 

      2. Георгий Гилигашвили – Я любил

      3. Danial and Зарина Тилидзе – Chemo Sikvarulo

      4. MGZAVREBI – Vazi

      5. Зарина Тилидзе – Momenatre

      6. BANI – Imedis Dilashi

      7. Nino Katamadze – Once In The Street

      8. Kahaberi & Khanums – ROMALE

      9. Iriao – For You

      10. Mgzavrebi – Gala

      Ну что, почти все готово, осталось дело за малым – собрать близких! Спросишь: "Как, когда карантин?". А интернет зачем? Устраивай видеоконференцию и готово! Для лучшего эффекта предлагаем проявить настоящую грузинскую щедрость и отправить со службой курьерской доставки по бутылочке Adjari всем, кого мечтаешь собрать за своим столом.

      Если Adjari на столе, стол накрыт, гости онлайн – самое время поднять первый бокал. Можно, конечно, толкнуть речь от себя, а можно удивить гостей и начать застолье грузинским тостом. Мы сделали подборку самых распространенных (вообще, их более 200), но держи 5 важнейших:

      1. За мир – мшвидобас!

      2. За женщин – мандилоснебс!

      3. За наши семьи – чвен оджахебс!

      4. За родителей – мшоблебм!

      5. За любовь – сикварулс!

      Завершается каждый тост словом "гаумарджос", что примерно переводится как "Ура"!

      Вот и кратко все про главные атрибуты грузинского застолья. Надеюсь, смог быть полезным! Будь здоров, джигит! Гаумарджос, генецвале!

      Твой Adjari.

      Теги: Новости Украины Алкоголь
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