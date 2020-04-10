Аджарське застілля на карантині
Минає черговий день карантину і якщо посиденьки перед ТВ, страви з гречки, жарти про маски і туалетний папір вже набридли, тоді у нас є для тебе пропозиція щодо урізноманітнення дозвілля.
Пропонуємо влаштувати собі справжнє грузинське застілля, не виходячи з дому. А як створити ту саму славнозвісну атмосферу грузинської гостинності зараз розповімо.
Перше і найголовніше – це, звісно ж, справжній грузинський коньяк. Такий, щоб грів душу, серце, чужих робив своїми, а своїх – ближчими, такий, як Adjari! Пропонуємо пляшечку завжди тримати при собі. І не забудь, що коньяк краще не тримати в холодильнику, при кімнатній температурі Adjari набагато смачніший. Отож, став пляшку на стіл і рухаємось далі!
Друга, не менш важлива складова – пишний, щедрий стіл! Обов’язкові страви – це, звісно, хінкалі, хачапурі по-аджарськи та баклажанові рулетики з горіховою пастою! Тут вже обирай: чи збігати в магазин і скористатися інтернет-рецептами, чи замовити доставку з грузинського кафе, але у будь-якому разі задоволення виправдає клопоти. У грузинів для таких частувань є одне слово "шемомечама" – "не хотів, але випадково з'їв".
Третій крок – це пісня, бо що ж то за грузинське застілля без душевного співу? Додавай у плейлист наші рекомендації та готуйся підспівувати:
1. Stephane – Tango
2. Георгій Гілігашвілі – Я кохав
3. Danial and Зарина Тилідзе – Chemo Sikvarulo
4. MGZAVREBI – Vazi
5. Зарина Тилідзе – Momenatre
6. BANI – Imedis Dilashi
7. Nino Katamadze – Once In The Street
8. Kahaberi & Khanums – ROMALE
9. Iriao – For You
10. Mgzavrebi – Gala
Ну що, майже все готово, залишилась справа за малим – зібрати близьких! Спитаєш: "Як, коли карантин?". А інтернет нащо? Влаштовуй відео конференцію і готово! Для кращого ефекту пропонуємо проявити справжню грузинську щедрість і надіслати зі службою кур’єрської доставки по пляшечці Adjari всім, кого мрієш зібрати за своїм столом.
Якщо Adjari на столі, стіл накритий, гості онлайн – саме час підняти перший келих. Можна, звичайно, штовхнути промову від себе, а можна здивувати гостей і розпочати застілля грузинським тостом. Ми маємо добірку найрозповсюдженіших (взагалі, їх понад 200), але тримай 5 найважливіших:
1. За Мир – мшвідобас!
2. За жінок – манділоснебс!
3. За наші родини – чвен оджахебс!
4. За батьків – мшоблебм!
5. За любов – сікварулс!
Завершується кожен тост словом "гаумарджос", що приблизно перекладається як "Ура"!
Ось і стисло все про головні атрибути грузинського застілля. Сподіваюся, зміг бути корисним! Бувай здоровий, джигіте! Гаумарджос, генецвале!
Твій Adjari.
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