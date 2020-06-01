В среду, 27 мая, на заседании правительства произошло беспрецедентное событие: министр здравоохранения Максим Степанов решил "обмануть" всех - и даже собственного "шефа", премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Степанов зачитав під стенограму один документ – а підклав на підпис інший.

Різниця кардинальна, мало того – коштуватиме українцям-пацієнтам немалих сум, пише Олександра Устінова для Української правди.

Зверніть увагу! Черговий дерибан в МОЗі, або Лікарі обійдуться

Нехай люди платять двічі

Отже, 1 квітня в Україні запрацював другий етап медичної реформи. Відповідно до закону всі лікарні впродовж останніх 2 років повинні були автономізуватися.

Фактично, це дає лікарням можливість розпоряджатися власними коштами на свій розсуд та отримувати додатковий дохід.

Майже 100% лікарень в Україні автономізувалися.

З 1 квітня 1653 лікарні другої ланки (а це всі комунальні лікарні України, а також понад 60 приватних клінік і ФОПів) перейшли на нову систему оплати "за послугу".

Все, що для цього було потрібно – це пройти процедуру автономізації, підключитися до електронної системи та підписати договір з Національною службою здоров'я України.

Всі комунальні заклади ці умови виконали. Всі, окрім двох столичних.

Деякі "круті" столичні лікарні вирішили, що закони їм не писані – і не проходили необхідні процедури.

Чому "круті"?

Тому що Кабінет міністрів вирішив під 2 столичні лікарні не просто змінити правила, але й дати їм можливість заробляти на тих послугах, за які вже і так платить держава.

Тобто спочатку – вони отримують гроші від НСЗУ за надану пацієнту послугу, а потім можуть змусити його заплатити за це ще раз.

І всю цю аферу провернув міністр Степанов, адже саме він зачитував документ, а потім "підсунув" уряду інший.

Йдеться про зміни до постанови № 391, якими з-під закону виводять дві київські лікарні: "Центр мікрохірургії ока" та "Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини".

В тексті, зачитаному з голосу міністром Степановим на засіданні уряду чітко йде мова про те, що хоча ці київські лікарні і не автономізувалися, уряд робить для них виключення і зобов'язує НСЗУ таки заключити з ними договори.

Несправедливо?

Так. Лобізм столичних лікарів, в той час як тисячі інших лікарень по всій Україні мали привести у відповідність документи?

Так. Але все виявилося набагато гірше.

Ось документ, зачитаний міністром Степановим на засіданні.



Документ, зачитаний міністром Максимом Степановим на засіданні

В ньому йде мова виключно про укладення договору між цими лікарнями і НСЗУ та необхідність до кінця року їх автономізувати.

Читайте також: Реальні мільйонери: величезні статки лікарів, які впливають на медреформу

А ось документ, який потім надіслав МОЗ як такий, що був проголосований урядом. І от у ньому текст вже кардинально інший.



Документ, який надіслав МОЗ, як проголосований урядом

В цьому документі вже йде мова не просто про укладення договору з двома неавтономізованими київськими лікарнями, але й про те, що ті послуги, за які платитиме держава, будуть так само платними.

Тобто спочатку за пацієнта за послугу гроші перераховуватиме держава в рамках нової системи, де "гроші ходять за пацієнтом", а потім за цю ж послугу можна буде взяти гроші і у самого пацієнта, бо вона внесена до переліку "платних послуг".

Уявіть, окрім виключення, для двох окремих лікарень з поміж майже 2000, які наплювали на правила, їм ще й прописали подвійну оплату їх роботи!

Якщо подивитися на декларації керівників цих двох столичних лікарень, то все стане зрозуміло. Живуть вони явно не на свою зарплату.

Медик-мільйонер

Керівником "Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини" є Вячеслав Камінський, колишній головний акушер-гінеколог МОЗу часів Раїси Богатирьової.

При невеликій офіційній зарплаті у керівника клініки в декларації будинок в елітних Нових Петрівцях під Києвом, куплений в 2016 році, декілька квартир, земельних ділянок, годинники та автівки.

Тут важко буде пояснити статки лікаря-мільйонера, як це роблять зазвичай, дружиною-успішною бізнесменкою, оскільки її річний дохід від роботи в "Епіцентрі" склав трохи більше 70 тис. на рік, тобто близько 6-7 тис. грн на місяць.

При цьому подружжя задекларувало на двох близько 4 млн на рахунках в банках та $120 тис. готівкою.

Керівниця клініки при офіційному доході в 45-50 тис. грн на місяць, задекларувала кілька земельних ділянок, будинок під Києвом, квартиру з гаражем у Болгарії та джип "Прадо".

Успішним чоловіком бізнесменом тут теж навряд чи можна пояснити статки – оскільки в декларації вказано лише 3 дітей і жодної копійки аліментів.

Рекомендуєм: Медичний геноцид: в МОЗ під час епідемії заробляють на лікарях – шокуюче розслідування

Отже ми бачимо, що в угоду 2 столичним лікарням, а скоріше їх керівникам, які вирішили, що закон не один для всіх, Кабінет міністрів вирішив змінити правила.

Але окрім цього обурливого лобізму, міністр охорони здоров'я банально підставив прем'єр-міністра та всіх членів уряду, підмінивши документи таким чином, щоб ці лікарні ще й могли отримувати подвійну оплату.

Чи понесе за це хтось в уряді відповідальність і як тепер пояснювати тисячам інших лікарів, що перед законом всі рівні, хоча є, як бачимо, "рівніші"?

Джерело: Українська правда