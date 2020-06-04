Внедрение в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения (второго уровня пенсионной системы) вызвало волну критики. Искать альтернативу ее введению уже призвала в частности Федерация работодателей Украины.

Вместе с тем, бывший министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что в Украине нет условий для внедрения такой системы.

"О каком накоплении идет речь? Ну хорошо, соберете вы 100 млрд в негосударственные пенсионные фонды. 7% сразу заберут на администрирование. На минуточку, это 7 млрд грн в год... Далее что? В какие ценные бумаги будут вкладываться эти средства? Покажите хоть одну структуру, которая присутствует на фондовом рынке Украины 20 лет. Назовите, хоть одну! Ни одной нет", – убежден эксперт.

По словам Ревы, так называемые "пенсионные" деньги пойдут в конце концов на финансирование государственного долга Украины, что приведет к тому, что государство просто "кинет" пенсионеров, как это было с вкладчиками советского Сбербанка.

"И если Украина не объявляет дефолт по долговым обязательствам, потому что боится последствий международных финансовых организаций, то будет ли бояться она своих пенсионеров, которых государство просто бросит, как это было с вкладчиками советского Сбербанка? Вопрос риторический. Поэтому вывод очень прост – это Афера века. И те, кто ее проталкивает просто негодяи!".

Вместе с тем, специалисты утверждают, что введение новой системы сразу нанесет вред официальному бизнесу, на плечи которого в том числе лягут выплаты в пенсионный фонд. При этом легальные работодатели, которые честно платят налоги, потеряют свою конкурентоспособность под постоянно растущей фискальной нагрузкой. А те, кто решил работать "в черную" или "в серую", получают сверхприбыли.