Впровадження в Україні загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення (другого рівня пенсійної системи) викликало хвилю критики. Шукати альтернативу ії введенню вже закликала зокрема Федерація роботодавців України.

Разом із тим, колишній міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що в Україні не має умов для впровадження такої системи.

"Про яке накопичення йде мова? Ну добре, зберете ви 100 млрд в недержавні пенсійні фонди. 7% одразу заберуть на адміністрування. На хвилиночку, це 7 млрд грн на рік... Далі що? В які цінні папери будуть вкладатися ці кошти? Покажіть хоч одну структуру, яка присутня на фондовому ринку України 20 років. Назвіть, хоч одну! Жодної немає", – переконаний експерт.

За словами Реви, так звані "пенсійні" кошти підуть врешті-решт на фінансування державного боргу України, що призведе до того, що держава просто "кине" пенсіонерів, як це було з вкладниками радянського Ощадбанку.

"І якщо Україна не оголошує дефолт за борговими зобов’язаннями, бо боїться наслідків від міжнародних фінансових організацій, то чи боятиметься вона своїх пенсіонерів, яких держава просто кине, як це було із вкладниками радянського Ощадбанку? Питання риторичне. Тому висновок дуже простий – це афера століття. І ті, хто її проштовхує просто негідники!".

Разом із тим, фахівці стверджують, що введення нової системи одразу завдасть шкоди офіційному бізнесу, на плечі якого в тому числі ляжуть виплати в пенсійний фонд. При цьому легальні роботодавці, які чесно сплачують всі податки, втратять свою конкурентоспроможність під постійно зростаючим фіскальним навантаженням. А ті, хто вирішив працювати "в чорну" або "в сіру", отримують надприбутки.